Sanità: Comune Torino, mai visto studio sul nuovo Maria Vittoria

"Non abbiamo mai visto lo studio sul nuovo Maria Vittoria. La valutazione è da fare con tutte le informazioni". Così l'assessore comunale al Welfare, Jacopo Rosatelli, replica alle parole dell'assessore regionale alla Sanità a proposito del futuro ospedale della zona nord ovest di Torino. "L'assessore Icardi - precisa Rosatelli - oggi in Consiglio regionale si è riferito a uno studio sul dimensionamento del nuovo Maria Vittoria che alla Città di Torino non è ancora pervenuto. Ad oggi non conosciamo ancora quale sia il piano di interventi sanitari che la Ragione ha in mente per la nostra città, né quale destino futuro immagina per l'attuale ospedale. Consapevoli dell'importanza e dell'urgenza di procedere nell'esclusivo interesse della salute dei torinesi - aggiunge -, siamo noi a sollecitare la Regione a dire cosa ha in mente, e in base a quali analisi, in maniera tale da poter condurre nella Conferenza socio-sanitaria cittadina, insieme all'Asl, le opportune valutazioni circa collocazione, funzione e profilo del nuovo ospedale". Rosatelli ricorda che "questo è il chiaro mandato del nostro Consiglio comunale e a ciò noi ci atterremo. La nostra amministrazione - conclude - è e rimane a disposizione per fornire tutte le informazioni utili a valutare le diverse ipotesi localizzative in uno spirito di piena collaborazione".