Scuola: nel torinese salgono le iscrizioni ai licei

Anche per il prossimo anno i giovani torinesi scelgono in prevalenza i licei, che con il 58,5% superano istituti tecnici (29,6%) e professionali (11,94%). A livello di indirizzo a guidare la classifica, lo Scientifico Scienze Applicate che con il 14,09% supera le Scienze Umane (12,64%), e lo Scientifico tradizionale (11,30%). È quanto risulta dai primi dati relativi alle iscrizioni alle classi prime delle scuole superiori di II grado per l'anno scolastico 2023/24 a Torino e in città metropolitana. I dati, forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale, vedono la prevalenza dei licei, in analogia con i dati nazionali. Rispetto alle iscrizioni relative all'attuale anno scolastico, si rileva un aumento dello 0,50 % ai licei, dove il Classico segna al momento un calo delle iscrizioni dello 0,6%, mentre le Scienze applicate salgono dello 0,49 % . Rimangono stabili le iscrizioni a Linguistico, Scienze Umane e Scientifico. Sul fronte degli istituti tecnici i primi dati vedono al primo posto le iscrizioni al biennio comune Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo (7,58%), mentre ai professionali al primo posto per iscrizioni c'è l'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera.