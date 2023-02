Stellantis: Cirio, in corso lavori per hub riciclo Mirafiori

"Sono già in corso in questi giorni all'interno di Mirafiori i lavori per predisporre le linee dell'hub del riciclo, che saranno operative nell'ultimo trimestre di quest'anno". Lo ha reso noto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nell'intervento al congresso della Cgil regionale. "Non mi pare usuale che con Stellantis si arrivi a un accordo scritto, noi ci siamo riusciti perché la posizione del Comune e della Regione è sugli stessi binari, sappiamo che sulle cose importanti bisogna lavorare insieme. Lo stesso Elkann ha dato il merito della scelta di Stellantis al fatto di avere trovato un Comune e una Regione che parlavano la stessa lingua", ha osservato Cirio. "Raccolgo la sollecitazione a rendere questo accordo più trasparente, quanto meno per gli addetti ai lavori. C'è un patto di riservatezza, ma riguarda chi sta fuori non chi ci lavora. Mi farò portavoce personalmente di questa esigenza" Cirio ha anche sottolineato che "la scelta dell'elettrico imposta dall'Europa richiede tanto senso di responsabilità a chi rappresenta un territorio che ha sempre lavorato sulla mobilità tradizionale".