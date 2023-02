Trasporti: Torino-Ceres necessaria per sviluppo territorio

Per gli abitanti delle zone interessate dal passaggio della linea ferroviaria Torino-Ceres la ripresa economica del territorio passa anche attraverso il mantenimento e l'ampliamento dei servizi, primo fra tutti il trasporto pubblico. È quanto emerso da un questionario con oltre 600 risposte realizzato dall'Osservatorio Torino-Ceres presentato in occasione di un incontro con la Città metropolitana durante il quale è stata ribadita "l'importanza strategica" di questo collegamento per il ciriacese e le Valli di Lanzo. Ad ascoltare le riflessioni e le richieste dell'Osservatorio, che ha lo scopo di definire i punti fermi di sviluppo su cui impegnarsi per garantire il rilancio della linea ferroviaria e delle comunità locali nel segno della sostenibilità, dell'ambiente e dell'intermodalità, il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, il consigliere metropolitano delegato ai Trasporti, Pasquale Mazza e la consigliera metropolitana Rossana Schillaci. "All'interno del Pums, il piano per la mobilità sostenibile, è prioritaria l'azione di ascolto del territorio", hanno assicurato gli amministratori di Città metropolitana ai quali i rappresentanti dell'Osservatorio hanno illustrato i loro obiettivi per la promozione dell'uso e del potenziamento del trasporto pubblico locale, in particolare della ferrovia Torino-Ceres, della sua storia, del patrimonio materiale e ambientale della linea e hanno ribadito il loro impegno per monitorare lo stato del servizio del trasporto pubblico locale territoriale.