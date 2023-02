Protesta interna al Cpr di Torino e volantinaggio esterno

Protesta ieri sera all'interno del Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Torino, in corso Brunelleschi, con lancio di oggetti e innesco di piccoli incendi, come anticipato dal quotidiano La Repubblica. All'esterno volantinaggio da parte di alcune decine di antagonisti dal tardo pomeriggio. Sul posto le forze dell'ordine.