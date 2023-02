Sanità: Asl To4, orari Oss? Niente di antisindacale

"L'Azienda ritiene che nessuna accusa di comportamento antisindacale per mancata applicazione dell'articolo 5 del Ccnl le possa essere imputata, tenuto conto che l'accordo è scaturito direttamente da una richiesta di parte sindacale alla quale sono seguiti ulteriori incontri a cui tutte le rappresentanze sindacali erano convocate e durante i quali non sono stati espressi motivi di disaccordo da nessuna sigla o componente Rsu". Così l'Asl To4, dopo la diffida di Nursing Up che ha denunciato "l'applicazione di orari degli Oss bizzarri che non tengono conto delle prescrizioni del contratto". "Pur rientrando nella libertà di ciascuna sigla sindacale la sottoscrizione o meno di accordi - afferma l'Asl To4 - l'Azienda ha sempre ricercato il maggior consenso possibile. In questo caso l'accordo risulterebbe sottoscritto comunque dalla maggioranza delle sigle sindacali e dei componenti della Rsu, in termini di rappresentatività". "L'aver allineato gli orari degli Oss in tutti i presidi dell'Azienda, garantendo continuità tra un turno e l'altro senza interruzione - rimarca - è senz'altro un passo avanti positivo, certamente propedeutico a ulteriori modifiche dell'orario di lavoro che potranno essere attuate dopo il dovuto confronto con le rappresentanze sindacali, confronto mai negato dall'Azienda, anzi sollecitato con la richiesta di calendarizzare gli incontri, durante i quali l'Azienda sarà certamente attenta a cogliere le proposte delle organizzazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle attribuzioni".