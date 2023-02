Bonus edilizia: Pd, bene aiuto Regione non regalo a banche

Il capogruppo del Pd Raffaele Gallo e il consigliere Dem Daniele Valle valutano positivamente l'annuncio della Regione Piemonte di acquistare crediti legati al superbonus in edilizia per 50 milioni ma chiedono che "non sia l'ennesimo regalo alle banche". Si potrebbe, spiegano, acquisire i crediti anche direttamente dagli operatori edili. "È una piccola risposta, infatti 50 milioni equivalgono a circa 35 condomini su tutta la Regione - sottolineano Gallo e Valle - ma è comunque utile per un sistema in sofferenza. Tuttavia, non si capisce perché acquisire i crediti solo dalle banche e non direttamente dagli operatori edili". "Non è affatto detto - osservano - che se compri dagli intermediari, questi a loro volta ricomprino nuovi crediti. C'è così il rischio concreto che l'intervento si riveli l'ennesimo aiuto alle banche senza arrivare all'economia reale. Inoltre gli intermediari finanziari hanno già applicato riduzioni importanti all'acquisto a operatori e privati, acquistando 110 e pagando controvalori inferiori. È il prezzo dell'anticipazione: ma è giusto che la Regione ricompri alla stessa cifra? Alle banche resterebbe solo il guadagno e al pubblico il peso dell'anticipazione". Il Pd su questo tema chiederà una audizione degli operatori in Commissione.