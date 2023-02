OPERE & OMISSIONI

Pedemontana, semaforo verde del Cipess

Finanziata la bretella tra la Torino-Milano e la Genova-Gravellona Toce. Previsti 385 milioni per la realizzazione del primo lotto. Una volta realizzata, l'opera garantirà il collegamento diretto di Biella con l’autostrada A26 nei pressi di Ghemme

Per un’autostrada che si blocca – com’è successo ieri per il completamento dell’Asti-Cuneo, a seguito dei rilievi della soprintendenza – un’altra, altrettanto attesa dai piemontesi, fa un passo in avanti. C’è, infatti, anche la cosiddetta Pedemontana tra le infrastrutture che hanno ottenuto, stamattina, il via libera ai finanziamenti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. In particolare, per quanto riguarda il collegamento tra l’A4 (Torino-Milano) e l’A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) sono previsti circa 385 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto dell’opera che, una volta realizzata, garantirà il collegamento diretto di Biella con l’autostrada A26 Genova-Gravellona, in prossimità dell’abitato di Ghemme. “La Pedemontana piemontese può finalmente diventare realtà - commentano il governatore Alberto Cirio e l’assessore a Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi –. Chiederemo ora all’Anas di procedere speditamente verso l’individuazione, tramite bando di gara, del soggetto che realizzerà i lavori per potere aprire al più presto uno dei cantieri più attesi in Piemonte”. L’auspicio è di riuscire a far partire le procedure entro il 2024.

Sempre sul fronte delle infrastrutture, il Comitato ha approvato la rideterminazione del contributo statale per la realizzazione del sistema filoviario di Verona per un importo di circa 92,38 milioni di euro, in aumento di circa 6,73 milioni di euro rispetto al precedente contributo statale autorizzato nel 2018. Semaforo verde al progetto definitivo della stazione ferroviaria di Bari Centrale, con un limite di spesa di circa 6,4 milioni di euro. “Oltre mezzo miliardo di euro destinato a opere immediatamente cantierabili – scrive sui social il viceministro al Mit Edoardo Rixi –. Una ulteriore scossa per l’Italia che ha bisogno di correre e lavorare”.

Per quanto riguarda il comparto Salute, il Cipess ha approvato il riparto fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) nell’anno 2022, ammontanti a complessivi 125 miliardi di euro, già al netto della somma pari a 764 milioni di euro da destinare al Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci innovativi; il Comitato ha approvato l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana di 820 milioni di euro a valere sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2022 e di 680 milioni di euro per altre finalità quali, tra le altre, il concorso al finanziamento del Fondo per l’acquisto di medicinali innovativi e il finanziamento di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn.