Torino: gestione della città, accordo Comune-Politecnico

Portare più cultura tecnica, scientifica e digitale all'interno dell'amministrazione comunale per affrontare meglio molti aspetti della gestione della città, dalle manutenzioni stradali alla cura del verde, dal piano regolatore all'accoglienza degli studenti, anche attraverso strumenti come il "digital twin". Con questo obiettivo è stato firmato l'accordo quadro triennale fra Città di Torino e Politecnico per una collaborazione in attività di ricerca e studio ma anche di formazione e didattica. Obiettivo primario, spiega il sindaco, Stefano Lo Russo, "è la diffusione di una cultura innovativa basata sull'impiego di tecnologie informatiche e digitali di elevato livello negli ambiti di comune interesse, come transizione ecologica e digitale, urbanistica ed edilizia, efficientamento energetico del patrimonio edilizio, mobilità sostenibile e infrastrutture innovative. Partiremo dal digital twin, il rilievo digitale della città sviluppato dal Politecnico, per una serie di azioni, a partire dal piano manutenzioni e del verde e lo sviluppo del nuovo piano regolatore. L'approccio tecnico e scientifico alle questioni amministrative è sempre più un obiettivo di mandato". Aspetto su cui concorda il rettore Guido Saracco che lancia l'idea di "un master legato alla pubblica amministrazione per un suo aggiornamento tecnologico. Sarebbe interessante - dice - farlo partire sul Comune, un primo passo che si può poi espandere a livello nazionale. Le università - conclude - devono mettersi al servizio dei propri territori e con l'accordo di oggi possiamo mettere a sistema le nostre risorse e condividere obiettivi in linea con il nostro piano strategico".