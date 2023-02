Compagnia di San Paolo, 180 milioni distribuiti nel 2023

Saranno circa 180 milioni i fondi che la fondazione Compagnia di San Paolo distribuirà nel territorio Piemontese nel corso del 2023. Lo hanno annunciato oggi il presidente Francesco Profumo e il segretario generale Alberto Anfossi sul parco del Teatro Carignano di Torino. "La sfida è progettare oggi il domani, con coraggio, per riconoscersi nel futuro - ha dichiarato Profumo - I prossimi decenni sono un orizzonte temporale difficile da immaginare: per certi versi, gli assunti dati per scontati solo tre anni fa sono oggi scompaginati, se non interamente destabilizzati. In congiunture come queste, bisogna puntare a crescere come sistemi: il sistema europeo, quello nazionale, quello delle città e dei territori.

Le linee d'azione sono piuttosto chiare: migliorare l'educazione, fare del sistema dei servizi un'industria trainante, connettere ricerca scientifica e produzione, pensare alle infrastrutture come a un fattore di miglioramento della vita dei cittadini e di attrattività di talenti e investimenti. Il 2023 deve essere l'anno del Pnrr. Le possibilità di impatto in settori cruciali che le risorse derivanti dal grande programma europeo potranno avere sono veramente grandiose", ha concluso Profumo.