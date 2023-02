REGIONALI 2023

Lombardia e Lazio al centrodestra

Centrosinistra indietro in entrambe le regioni secondo i primi instant poll. In Lombardia Fontana tra il 48% e il 52% davanti a Majorino (32%-36%). Rocca primo nel Lazio (48%-52%). Attesa per gli exit-poll e i risultati. Affluenza dimezzata

Chiuse le urne inizia lo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio e in Lombardia. Nel primo instal poll fornito da Quorum/Youtrend per SkyTg24 nel Lazio è nettamente avanti Francesco Rocca (centrodestra). In Lombardia invece Attilio Fontana (centrodestra) è nettamente primo. Scarsa l'affluenza che alle 23 di domenica si è fermata al 29,72%.

Quando sono noti i dati relativi al 50% (974) dei 1.882 Comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio, l’affluenza alle ore 15 è all’41,8% (era stata del 73,35% alle precedenti omologhe quando però si votò in un solo giorno). Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (818 Comuni su 1.504) l’affluenza è del 41,55% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di Comuni aveva votato il 73,92%). Nel Lazio (156 Comuni su 378) è del 43,57% (69,98%).