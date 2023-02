HIGHLANDER

Majorino lascia l'Europarlamento. Bresso fa le valigie per Bruxelles

Il candidato del Pd alla presidenza della Lombardia annuncia che guiderà l'opposizione al Pirellone. Al suo posto in Europa torna l'ex "zarina", prima dei non eletti nel 2019. Per lei sarà il terzo giro (seppure parziale). Un trampolino per riprovarci nel 2024?

L’ex Zarina prepara le valigie. Mercedes Bresso torna al Parlamento Europeo dove era stata dal 2004 al 2005 (anno in cui venne eletta presidente della Regione Piemonte), per poi ricoprire un’intera legislatura dal 2014 al 2019. Proprio poco meno di quattro anni fa l’esponente del Pd non venne rieletta, risultando la prime degli esclusi nella circoscrizione Nord-Ovest.

Oggi con le confermate dimissioni dell’europarlamentare Pierfrancesco Majorino, Bresso torna a Bruxelles. Il candidato dem alle regionali della Lombardia, uscito sconfitto, ha appena confermato la sua intenzione di guidare l’opposizione al Pirellone, annunciando le sue dimissioni dal Parlamento Europeo. Questione di poche settimane e, come peraltro anticipato dallo Spiffero, per l’ex presidente della Regione si riaprirà la strada europea, sia pure “soltanto” fino al 2024. Quando Bresso, chissà, potrebbe ricandidarsi partendo dal riconquistato scranno europeo.