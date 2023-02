Stellantis: azienda e sindacati da Urso, domani primo tavolo

E' fissato per domani mattina il primo tavolo fra Stellantis, i sindacati e il nuovo governo. L'appuntamento è con Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy. La delegazione dell'azienda sarà guidata da Davide Mele, responsabile Corporate Affairs Italia. La Fiom Cgil ha convocato alle 9.30, davanti al ministero, un'assemblea pubblica con le delegate e i delegati di tutta Italia. "Per noi è fondamentale la conferma degli impegni assunti dal ceo, Carlo Tavares, di non chiudere gli stabilimenti Italiani, ma di trasformarli tecnologicamente. Per perseguire questo obiettivo è necessario ottenere stati di avanzamento concreti e positivi su tutti gli aspetti necessari per mettere in sicurezza l'occupazione, gli stabilimenti e gli enti" spiega Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim. Tra i temi centrali - aggiunge Uliano - legati alla transizione degli stabilimenti collegati alle motorizzazioni (Vm di Cento, Termoli, Pratola Serra, Teksid) e più esposti alla transizione verso l'elettrico e alle problematiche legate all'Euro7, oltre a un approfondimento sul ruolo assegnato all'Italia nei vari ambiti a partire dalla ricerca e sviluppo e le strategie future su Comau.