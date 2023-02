Regionali: Radicali, vince destra, stravince l'astensionismo

"Riconosciamo la schiacciante vittoria della destra in Lazio e Lombardia, la quale deve far interrogare l'attuale centrosinistra, il Movimento 5 Stelle, il Terzo Polo e tutti i soggetti autonomi relativamente alla capacità di creare alternativa, e far riflettere in primis +Europa e Radicali Italiani sul costante avanzamento dei partiti populisti o di ala estremamente polarizzata e il diminuendo dei partiti e movimenti con un'impronta come la nostra dove libertà civili ed economiche viaggiano insieme". Lo scrivono in una nota, dopo il voto in Lombardia e in Lazio, i coordinatori dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, Lorenzo Cabulliese, Giorgio Maracich e Andrea Turi. "Consideriamo preoccupante - aggiungono - l'imponente astensionismo che ha contraddistinto anche questa tornata elettorale e che non può non farci pensare a cosa potrebbe succedere alle regionali del 2024 in Piemonte. In virtù di ciò invitiamo tutte le parti politiche a preoccuparsi della questione e, in spirito radicale, a occuparsene, invitandoli fin da ora nella nostra sede per confrontarci e discuterne insieme, trasversalmente rispetto alle questioni politiche e ideologiche".