Regione Piemonte: Valle (Pd), grattacielo non è pronto per trasloco

"Il 24 febbraio sarà l'ultimo giorno di lavoro in presenza per i dipendenti regionali della sede di via Bertola, sede degli assessorati di Caucino e Poggio. Era previsto il loro trasloco al pluri inaugurato grattacielo, ma, a quanto pare, non ci sarebbero ancora le condizioni materiali, per cui a partire dal 25 febbraio i dipendenti dell'edificio di via Bertola saranno tutti messi totalmente in smart-working a tempo indeterminato". Lo afferma il vice Presidente del Consiglio regionale Daniele Valle. Secondo l'esponente Dem. "Tra le direttive organizzative più surreali di cui si sente parlare, quella per cui i dipendenti dovranno portarsi a casa l'ufficio compresi telefoni fissi, scorte di cancelleria e cestini della spazzatura, con preghiera di riportarli, quando sarà. al grattacielo: non è possibile portarli ora al grattacielo e non è previsto un magazzino temporaneo". Il vicepresidente evidenzia che nel grattacielo ad oggi "funzionano 3 ascensori su 12, gli impianti telefonici e informatici si fermano al decimo piano, i problemi di derattizzazione e pulizia sono lontani dall'essere risolti". "La gestione del trasloco degli uffici regionali è come sempre piegata alle esigenze televisive della giunta Cirio che è da mesi che chiediamo tempi veri, non quelli immaginari. Per capire quanto ci sia di fondato nelle voci che si rincorrono nei corridoi", conclude Valle che annuncia che presenterà una interrogazione urgente al primo Consiglio utile.