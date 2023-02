Pd: Bonaccini, se vinco si torna alle primarie per elezioni

Si è aperta con una visita alla casa museo di Duccio Galimberti, eroe della Resistenza, la tappa di Stefano Bonaccini a Cuneo. Dopo un breve passaggio al mercato di piazza Seminario, il candidato alla segreteria del Partito Democratico ha incontrato i suoi sostenitori: lavoro, sanità e istruzione e ambiente i temi principali. "La transizione ecologica è sacrosanta, ma bisogna parlare di crescita per sostenerla" ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, invitando all'autocritica dopo "l'ennesima sconfitta" alle elezioni: "In Lombardia e Lazio abbiamo perso tutti, come avviene quando vota solo il 40% delle persone". Ai militanti ha assicurato la sua intenzione di ripristinare il modello delle primarie per la selezione delle classi dirigenti: "Se sarò segretario si tornerà a scegliere così i candidati alle elezioni".