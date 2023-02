I canoni di Bongioanni

Dicono che… i due abbiano accolto la notizia come una doccia fredda. I consiglieri regionali Paolo Bongioanni e Franco Graglia, rispettivamente di Fratelli d’Italia e Forza Italia, pensavano ormai di aver messo a segno il blitz quando l’assessore Marco Gabusi ha comunicato loro che i contributi legati ai canoni idrici per i comuni montani del Cuneese saranno assegnati attraverso un bando. Pare infatti che loro, dopo essere riusciti a tagliare fuori la provincia, grazie a una determina basata su un emendamento all’Omnibus approvato nel 2020, fossero già pronti a redigere insieme la lista dei sindaci che si sarebbero dovuti spartire i quasi 4 milioni che verserà la Regione. E c’è già chi vede in questa mossa lo zampino di Alberto Cirio, sempre particolarmente sensibile riguardo a quel che accade nel suo cortile di casa.