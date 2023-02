Piemonte: Valle (Pd), grattacielo Regione è pieno di problemi

"Per la Giunta Cirio al grattacielo non esiste nessun problema, ma la realtà è diversa. Forse è perché non si sono mai occupati del trasloco". Lo afferma il Pd Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale, che ha interpellato l'esecutivo regionale durante il question time. "Oggi la Giunta, per bocca dell'assessore all'Agricoltura - dice Valle - ha affermato che i dipendenti di via Bertola staranno a casa dai 3 ai 7 giorni a partire da fine febbraio, ma non sa dire esattamente da che giorno e per quanto. Conferma le criticità informatiche e ascensori malfunzionanti, ma questo sarebbe normale in una 'struttura complessa'. Peccato che i sindacati denuncino la confusione e la disinformazione che regna intorno al trasloco". "Non ci sarebbero state neanche per i dipendenti - aggiunge - comunicazioni ufficiali sui tempi, né sul servizio mensa, sul parcheggio, sulla cartellonistica dei rischi. Apprendiamo invece che l'assessora al Personale Chiara Caucino, interpellata dalle Rsu, avrebbe risposto di non essersi mai occupata di tali faccende, in quanto 'ogni aspetto relativo allo spostamento dei dipendenti nel nuovo Palazzo Unico, è sempre solo stato gestito esclusivamente dal Settore Patrimonio'" "A noi risulta - dice ancora Valle - che un componente della commissione collaudo è dimissionario e che questo blocchi la procedura per la Scia, mentre i Vigili del fuoco faranno il loro sopralluogo il 7 marzo. L'assessore ha anche smentito la presenza di colonie di roditori, ma forse ha risposto l'assessore sbagliato".