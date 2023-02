Posto in banca

Dicono che… a dar retta alla caterva di consiglieri in pectore che tra Torino e Milano affermano di aver ricevuto assicurazioni sul loro ingresso nel cda di Intesa Sanpaolo, il futuro board del colosso bancario dovrebbe perlomeno triplicare i componenti. Nella partita per il rinnovo dei vertici di Cariplo e Crt, principali azionisti della banca, non si risparmiano colpi, compreso quello di far balenare per quei “grandi elettori” ancora incerti sul voto la possibilità di entrare in uno dei sancta sanctorum della finanza italiana. Il tutto, ovviamente, alle spalle (ma non all’insaputa) di Carlo Messina, il quale ha buon gioco nell’allargare il perimetro del suo già sterminato potere.