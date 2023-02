Frediani (Up), ricollocare subito personale casa riposo Asti

"La Regione deve dialogare con tutti i soggetti e individuare soluzioni rapide ed efficaci" per il personale della ex Casa di Riposo di Asti, le cui rappresentanze sindacali sono state ricevute oggi a Palazzo Lascaris per fare il punto sulla situazione creatasi a causa della chiusura dell'istituto. "Non si hanno ancora certezze - sottolinea Frediani - rispetto all'erogazione delle indennità per i lavoratori e sulla loro ricollocazione. La Giunta regionale ha garantito impegno su entrambi i fronti, ma al momento sembra mancare un coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti". "E' impensabile - aggiunge - scaricare sulle singole amministrazioni comunali la responsabilità delle ricollocazioni. E rimane anche l'incognita sul futuro dell'immobile all'interno del quale, secondo quanto riferito in un precedente confronto in Commissione, è ancora attivo il servizio di dormitorio gestito dal Comune".