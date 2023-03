Il ritiro di La Valle

Dicono che... Stefano La Valle abbia deciso di ritirarsi dalla selezione pubblica per l’assunzione di un tecnico informatico bandita dalla Città della Salute di Torino in cui il fratello, Giovanni La Valle, è direttore generale. Il suo nome era tra i tredici “ammessi” alla prova scritta di ieri, dove però non si è presentato. Un passo indietro suggerito dopo lo scalpore provocato dall’articolo dello Spiffero? In molti, infatti, pur non ravvisando alcuna illecità avevano giudicato inopportuna la cosa e suggerito al manager di evitare situazioni che avrebbero potuto provacare qualche imbarazzo.