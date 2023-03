SANITÀ

I migliori ospedali del mondo, Molinette al 149esimo posto

Nella classifica stilata dal settimanale americano Newsweek il primo italiano è il Policlinico Gemelli di Roma. A livello nazionale la Città della Salute al decimo posto, seguita dal Mauriziano. Buon piazzamento anche per il Giovanni Bosco e il Cardinal Massaia di Asti

È il Policlinico Gemelli il miglior ospedale italiano, almeno secondo la classifica stilata dal settimanale statunitense Newsweek, in base a una seri di parametri, tra i quali l’esperienza dei pazienti e la qualità dei servizi ospedalieri. Il grande ospedale romano, pur aprendo l’elenco di quelli italiani, a livello mondiale si attesta al 38esimo posto, mentre al vertice globale sono tutte strutture americane, il Mayo Clinic di Rochester, il Clinica Cleveland nella omonima città, l’ospedale generale del Massachusett. Il primo europeo è lo svedese Karolinska, poi il Charitè di Berlino e L’Hopital Pitiè Salpetriere di Parigi, rispettivamente al settimo e all’ottavo posto. Il distacco dell’Italia è notevole.

E scorrendo la classifica nazionale, sempre in base alle valutazioni di Nesweek, dopo il Gemelli c’è l’ospedale Niguarda, il San Raffaele, quindi il Sant’Orsola Malpighi di Bologna, L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, il Policlinico San Matteo di Pavia, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’ospedale Borgo Trento di Verona, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e quindi la Citta della Salute di Torino, seguita dal Santa Maria Nuova di Reggo Emilia, gli Spedali di Brescia e scendendo al 21esimo posto di trova il San Martino di Genova, per poi trovare al 27esimo posto il secondo ospedale piemontese, ovvero il Mauriziano, mentre il San Giovanni Bosco è alla posizione 49, il Cardinal Massaia di Asti al 58esimo e il Santi Antonio e Biagio di Alessandria al 100esimo posto, preceduto da quello di Savigliano. Poi in posizione 109 l’ospedale di Vercelli e subito dopo quello di Rivoli, quindi al 118esimo posto il Santa Croce e Chiarle di Cuneo.