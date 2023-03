Il salto della Quaglia

Dicono che… il trasferimento della giornalista Carola Quaglia all’ufficio stampa del Comune di Torino, con la prospettiva di assumerne il comando, abbia portato un altro stimato professionista della comunicazione istituzionale in Atc, l’Agenzia per le case popolari, dove proprio Quaglia ha prestato per un decennio i suoi servigi. Si tratta di Ercole Zuccaro, a lungo direttore di Confagricoltura Torino, che assumerà il ruolo di portavoce, mentre Carla Ruffino manterrà la sua funzione di ufficio stampa. Pare, infatti, che il presidente Emilio Bolla abbia deciso di ingaggiare una figura dalla spiccata sensibilità politica in grado di curare la sua immagine in questa ultima fase del mandato con l’obiettivo di candidarsi alle prossime elezioni regionali nella lista di Forza Italia. Nei sogni più reconditi del numero uno di corso Dante ci sarebbe addirittura l’assessorato all’Agricoltura.