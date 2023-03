Stellantis: rush finale contratto, firma attesa l'8 marzo

E' vicina alla conclusione la trattativa per il rinnovo del contratto specifico di primo livello di Stellantis, Cnh Industrial, Iveco e Ferrari, iniziata il 26 ottobre. Il contratto, scaduto alla fine del 2022, ha anche una valenza simbolica perché è il primo dell'era Stellantis e il primo dopo la separazione di Iveco e Cnh Industrial. Sono interessati complessivamente più di 70.000 lavoratori di cui circa 47.000 di Stellantis. La trattativa non riguarda Marelli che sta discutendo l'armonizzazione del contratto specifico con il contratto nazionale. E' vicina alla conclusione la trattativa per il rinnovo del contratto specifico di primo livello di Stellantis, Cnh Industrial, Iveco e Ferrari, iniziata il 26 ottobre. Il contratto, scaduto alla fine del 2022, ha anche una valenza simbolica perché è il primo dell'era Stellantis e il primo dopo la separazione di Iveco e Cnh Industrial. Sono interessati complessivamente più di 70.000 lavoratori di cui circa 47.000 di Stellantis. La trattativa non riguarda Marelli che sta discutendo l'armonizzazione del contratto specifico con il contratto nazionale.