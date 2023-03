Torino: Lo Russo, verso soluzione per piazza Baldissera

"La progettualità che è stata messa in campo va nell'ottica di dare una soluzione auspichiamo definitiva ai problemi della gestione del traffico di piazza Baldissera, che è in cima alle priorità dell'amministrazione". Così, a margine della firma di un protocollo d'intesa fra Città metropolitana e Guardia di Finanza in tema di Pnrr, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito di un progetto che prevede la realizzazione di un incrocio semaforico nella piazza in Borgo Vittoria, che registra spesso forti rallentamenti e ingorghi nel traffico. "Una soluzione - spiega - con un costo inferiore a quello del tunnel, per cui non abbiamo le risorse e non possiamo aspettare di averle prima di risolvere questo nodo viabilistico. Per questo la Città ha dato un incarico per uno studio per la sistemazione definitiva di piazza Baldissera le cui risultanze mettono in evidenza l'esigenza di superare completamente il concetto di rotonda, quindi di riconfigurare l'intersezione con i semafori". Il costo dovrebbe aggirarsi fra i 2 e i 3 milioni e, precisa il sindaco, "siamo in fase di analisi per capire dove prendere le risorse, ma sono molto ottimista sulla capacità che avremo di recuperarle e far partire il cantiere che è tra i più importanti e attesi della città. Adesso - conclude - dovremo analizzare e approvare in via definitiva la progettualità, che è in fase avanzata ma non ancora del tutto conclusa, dopo di che ditteremo tutti gli atti amministrativi per partire con i lavori".