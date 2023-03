BasicNet: +47,7% risultato netto, dividendo 0,18 euro (+50%)

BasicNet, società che detiene i marchi Robe di Kappa, Superga, K-Way, ha chiuso il 2022 con un risultato netto di 30 milioni di Eeuro (+47,7%) e un fatturato consolidato pari a 386,1 milioni di euro (+30%). I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione che proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,18 euro per azione (+50% rispetto al precedente esercizio). L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il 13 aprile. Le vendite aggregate dei licenziatari dei prodotti con i marchi del Gruppo, sviluppate nel mondo dal tetwork dei licenziatari e dirette, sono pari a 1,27 miliardi di euro, in crescita del 34,1% rispetto all'esercizio precedente. L'ebitda è di 60,9 milioni di euro (+37,7%); l'ebit di 46,1 milioni (+45,8%); La posizione finanziaria netta è pari a -141,7 milioni di euro (-61,7 milioni il 31 dicembre 2021). Nel corso del 2022, oltre ad aver sostenuto l'importante crescita commerciale, sono stati pagati dividendi per 6,1 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 6,5 milioni di euro. Il Gruppo ha inoltre acquisito, al costo di 36,9 milioni di euro, il 100% del capitale sociale della società K-Way France e investito 9,9 milioni nel settore Real Estate.