Paratissima, le stelle comete illuminano la Cavallerizza

Paratissima e Cavallerizza danno il via il 10 di marzo a un nuovo anno ricco di mostre, eventi e appuntamenti. Due i progetti espositivi che inaugurano il nuovo corso, LaNotteS'Avvicina di Fabrizio Cicero ospitato nella Manica del Mosca della Cavallerizza e Paratissima Talents con i 15 artisti emergenti premiati nella passata edizione di Paratissima Circus 2022 e in esposizione nelle Scuderie. Le due mostre sono ad accesso libero, confermando la volontà di Paratissima di estendere e aprire l'arte alla cittadinanza, grazie al rinnovato sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e al contributo di Cassa Depositi e Prestiti. LaNotteS'Avvicina di Fabrizio Cicero è un'installazione immersiva, una poetica mise en scène di stelle comete, che illuminerà la Manica del Mosca della Cavallerizza. Per l'occasione, lo spazio espositivo resterà buio, irradiato esclusivamente dalla luce delle lampadine a incandescenza delle 9 luminarie originali del 1980, cui l'artista ha dato nuova vita nel 2016. La mostra è a cura di Francesca Canfora e Laura Tota, prodotta da H501.