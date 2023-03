Fine vita: Appendino, Paese è incivile bisogna legiferare

"Purtroppo il nostro Paese è incivile, nel senso che non esiste ancora una legge che garantisca questo diritto". Così la deputata M5s Chiara Appendino, che ha partecipato questa mattina, a Torino, all'avvio in Piemonte della raccolta firme per la proposta di legge regionale popolare 'Liberi Subito' sul suicidio assistito promossa dall'Associazione Luca Coscioni. "Il Paese si è già mosso - ricorda -, sono state raccolte un milione di firme che purtroppo non hanno visto un riconoscimento. Questa proposta di legge regionale torna ad attivare le persone". Per l'ex sindaca di Torino, che è stata fra le prime a firmare questa mattina, "quello che può fare la politica è cercare di legiferare e, in questa fase, supportare questa raccolta firme. Noi faremo la nostra parte - assicura - come io feci già nella raccolta firme precedente".