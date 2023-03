Milano-Cortina: Appendino, preoccupano costi e ritardi

"Già più volte negli scorsi anni ho detto e scritto, al Coni e al Governo, che gli impianti di Torino erano a disposizione. Se questo serve a ridurre i costi e l'impatto ambientale, è giusto che Torino faccia la sua parte. Mi preoccupano i ritardi e i costi lievitati, come già avevamo denunciato a suo tempo, e non a caso Torino già allora poteva avere questo ruolo". Lo sottolinea, a margine dell'avvio della raccolta firme in Piemonte per la proposta di legge popolare regionale 'Liberi Subito', l'ex sindaca Chiara Appendino, parlamentare M5s, interpellata sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e su un possibile coinvolgimento di Torino e del Piemonte. "Noi ci siamo, io ci sono, ma è chiaro che questa è una partita che non dipende solo da Torino", conclude.