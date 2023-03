Nasce un hub logistico della salute in Piemonte

Si chiama Losa 2 ed è il progetto di Hub Logistico della Salute per l'insediamento in Piemonte di una piattaforma logistica dedicata al mercato della salute e alla crescita del settore Life Sciences. Presentato alla Camera di commercio di Torino, è il risultato dello Studio di prefattibilità realizzato dal Consorzio insediamenti produttivi, in collaborazione con Confindustria Piemonte, Bioindustry Park Silvano Fumero Società Benefit, Ires (Istituto ricerche socio economiche) del Piemonte, Sertec Engineering Consulting e con il contributo della Camera di commercio di Torino. Il progetto, lanciato a marzo 2022, è nato con l'obiettivo di mettere a sistema un modello logistico distributivo basato sulla concentrazione degli attuali magazzini in ambito farmaceutico e il loro potenziamento attraverso un unico hub logistico a livello regionale, interregionale e potenzialmente transfrontaliero, in una logica di efficientamento e gestione centralizzata già utilizzata efficacemente in altri settori. Questo hub logistico prevede spazi per il settore industriale farmaceutico, per la sanità pubblica e privata, ma anche un'area sempre a disposizione per le emergenze sanitarie. Tutto ciò per valorizzare al meglio il settore Life science e la rilevante crescita che il Piemonte sta registrando negli ultimi anni. "L'interessante studio presentato oggi conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta, dal momento che il nostro territorio possiede già tutte le caratteristiche necessarie (infrastrutture, competenze, aree utilizzabili) per intercettare investimenti e posizionare con successo un hub logistico moderno e competitivo dedicato all'ampio comparto delle Life Sciences" commenta Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino.