GIUNTA & AGGIUNTA

Fontana si tiene stretto Bertolaso

Nella nuova giunta della Regione Lombardia, presentata oggi, confermato a Sanità e Welfare l'ex capo della Protezione civile che nell'ultimo scorcio della legislatura aveva sostituito la Moratti. A FdI sette assessori. Santanchè: "Siamo stati generosi"

In Lombardia il governatore Attilio Fontana ha presentato la nuova giunta di centrodestra dopo la vittoria alle Regionali. Vicepresidente è l’assessore al Bilancio Marco Alparone (Fratelli d’Italia) e non, come sostenevano alcune indiscrezioni, Romano La Russa, fratello del presidente del Senato. Al Welfare è stato confermato l’uscente Guido Bertolaso. La giunta è composta da 7 assessori di Fratelli d’Italia, 5 della Lega, due di Forza Italia, uno di Lombardia ideale e da un tecnico.

Per FdI l’assessore alla Cultura sarà Francesca Caruso, già assessore a Gallarate; Barbara Mazzali si occuperà di Turismo, Marketing territoriale e Moda. Completano la pattuglia del partito di Giorgia Meloni Romano La Russa, fratello di Ignazio, che terrà le deleghe alla Sicurezza e alla Protezione civile, e Paolo Franco, assessore alla Casa. Sul fronte Lega Guido Guidesi, molto sostenuto dal mondo imprenditoriale, mantiene lo Sviluppo Economico e Massimo Sertori la delega alla Montagna. Oltre a loro, il quintetto del Carroccio sarà composto dall’assessore uscente Claudia Terzi, alle Infrastrutture e Opere pubbliche, e da Elena Lucchini, assessore alla Famiglia e alla Solidarietà sociale. La new entry è Alessandro Fermi, vicepresidente del Consiglio regionale nell’ultima legislatura, che si occuperà di Università, Ricerca e Innovazione. In giunta per Forza Italia entrano Simona Tironi e Gianluca Comazzi. Comazzi sarà il nuovo assessore a Territorio e Sistemi verdi, Tironi a Istruzione, Formazione e Lavoro. Viene così liberato un posto in Consiglio per Giulio Gallera, ex assessore alla Sanità costretto alle dimissioni nel corso del precedente mandato e attualmente coinvolto nell’inchiesta giudiziaria sulla gestione della pandemia. Per la Lista Fontana, insieme a Bertolaso, entra in giunta il bresciano Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima.

Quattro i sottosegretari. Lara Magoni di FdI avrà le deleghe a Sport e Giovani, Raffaele Cattaneo di Noi Moderati alle Relazioni internazionali ed Europee, Mauro Piazza della Lega all’Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale e Ruggero Invernizzi di Forza Italia a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione. Esce quindi dal governo lombardo il pluricampione Olimpico Antonio Rossi, che è stato sottosegretario con delega a Sport e grandi eventi.

“Siamo il primo partito di maggioranza relativa, ma siamo una squadra. Abbiamo la consapevolezza che da soli non si vince, vince la squadra – ha spiegato la coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, ministro al Turismo –. Direi anche che siamo stati generosi nella formazione della Giunta perché quello che io personalmente prediligo è che ci sia una squadra forte, coesa e compatta, perché nella vita anche il più bravo da solo non vince”.