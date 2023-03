Panchina gialla per sensibilizzare su endometriosi a Cavagnolo

"La Regione Piemonte l'anno scorso ha varato la nuova legge sull'endometriosi, che modifica e integra la legge regionale del 2017, introducendo aspetti legislativi innovativi rispetto al nuovo Percorso di diagnosi, terapia e assistenza (Pdta)". Lo ricorda Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte, riferendo che oggi a Cavagnolo, nella Città Metropolitana di Torino, ha presenziato col sindaco, Andrea Gavazza, all'inaugurazione della Endopank, la panchina gialla per la sensibilizzazione sull'endometriosi a cura dell'associazione "La voce di una è la voce di tutte odv" della referente Deborah Di Bin, con la collaborazione del Gruppo Scout di Cavagnolo, che si è dedicato alla verniciatura della panchina. "Nel 2022 - aggiunge Gavazza - si è tenuta la prima Giornata regionale per la lotta all'endometriosi, che si celebra in contemporanea con la giornata mondiale e nazionale, il 28 marzo. Sono 300mila le cittadine colpite in Piemonte dall'endometriosi. I casi conclamati in Italia sono almeno 3 milioni, con un picco di età che va dai 25 ai 45 anni, si stima che soffrano di endometriosi 14 milioni di donne nell'Unione europea e 150 milioni nel mondo. Quella di oggi è un'occasione per diffondere la conoscenza di una patologia che affligge un numero importante di donne".