Riapre il vecchio stabilimento Fiorentini di Torino

Fiorentini Alimentari riapre il suo vecchio stabilimento di Torino, da cui l'azienda si era trasferita nel 2019 per insediarsi nella nuova sede d'avanguardia a Trofarello, nella prima cintura di Torino. Con un investimento di 5milioni di euro per la riconversione del sito produttivo originario, l'azienda specializzata nella produzione di gallette e snack, diversifica e amplia la produzione con una linea interamente dedicata al Peanut Butter, la crema di arachidi. Nello stabilimento torinese ha iniziato nel 2002 la produzione di sostitutivi del pane e snack salutistici, grazie all'intuizione di Adriana Gasco e Roberto Fiorentini, ad e presidente dell'azienda. "Sono trascorsi appena quattro anni dal trasferimento dell'intera produzione nello stabilimento di Trofarello che abbiamo progettato in uno dei momenti più difficili della nostra storia: lo scoppio della pandemia e il primo lockdown. Siamo quindi molto soddisfatti ed emozionati di poter annunciare la realizzazione di questo nuovo progetto e di riportare a nuova vita il vecchio sito di Torino, che dedichiamo interamente alla preparazione, dalla tostatura dell'arachide al barattolo finito, della nostra crema di noccioline" spiega Fiorentini. L'impianto Fiorentini di Torino ha una capacità produttiva fino a 1500 kg/ora. In questa prima fase, l'impianto soddisfa l'intera produzione a marchio Fiorentini, a cui potrà aggiungersi la produzione per le marche private della grande distribuzione. Con il 39% delle quote a valore e il 43% a volume, oggi Fiorentini Alimentari è leader del mercato della categoria Peanut Butter, comparto che sta continuando a crescere e solo nel 2022 ha registrato un +40% rispetto all'anno precedente.