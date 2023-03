Invimit Sgr e Infra.To siglano un accordo di collaborazione

Infra.To sarà Centrale di Committenza per l'affidamento delle gare e l'esecuzione dei lavori e dei servizi tecnici per conto dei fondi immobiliari gestiti da Invimit. Lo prevede l'intesa siglata oggi da Giovanna Della Posta, amministratore delegato di Invimit Sgr, e Bernardino Chiaia, amministratore delegato di Infra.To. L'accordo, che avrà una durata di quattro anni, prevede che siano attivati di volta in volta singoli accordi attuativi per i diversi interventi necessari per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Invimit. La collaborazione ha preso subito il via con il primo incarico: la realizzazione da parte di Infra.To di uno studio sulla vulnerabilità sismica di alcuni importanti edifici di Torino, tra cui quello della Prefettura. "L'accordo è una dimostrazione di come la partnership pubblico-pubblico sia uno strumento di creazione di valore, specie ora che le competenze pubbliche, anche per i temi relativi al Pnrr, sono sempre più richieste", spiega Della Posta. "La collaborazione con Invimit è un primo passo teso a creare un modello virtuoso di collaborazione tra enti nella gestione del patrimonio edile e infrastrutturale nazionale", commenta Chiaia.