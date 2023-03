Casa: Torino, al via nuovo bando per edilizia popolare

Si apre mercoledì 15 marzo e sarà disponibile sul sito della Città il nuovo bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a Torino. Le domande potranno essere presentate fino al 31 maggio e l'elenco provvisorio dei partecipanti sarà pubblicato il 12 settembre. Il termine per eventuali ricorsi è il 10 ottobre e l'elenco con il punteggio definitivo sarà pubblicato il 15 gennaio. Per partecipare al bando sono necessari un Isee non superiore a 23.623,13 euro, la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa da almeno 5 anni nella territorio regionale, con almeno 3 anni anche non continuativi a Torino, oppure essere iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero. All'ultima edizione del bando, del dicembre 2017, sono state presentate 6.791 domande. La Città può contare su una disponibilità di circa 400 alloggi di edilizia sociale all'anno, di cui almeno il 50% riservato al bando generale.