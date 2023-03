Peste suina: 11 nuovi casi in Piemonte, 466 i positivi

I casi positivi alla peste suina fra Piemonte e Liguria sono 466, undici in più rispetto all'aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 307 le positività totali; in Liguria rimangono invariati a 159. Gli undici casi in Piemonte sono stati registrati nella provincia di Alessandria: uno a Grondona (ventidue da quando è iniziata l'emergenza), uno a Molare (dodici), uno a Morbello (ventinove), due a Novi Ligure (undici), sei a Ponzone (trentaquattro).