Papa: Repole, suo pontificato invito sguardo compassionevole

"Nel decimo anniversario dalla elezione di papa Francesco, ringrazio di cuore per il suo diuturno servizio alla comunione delle Chiese e all'unità, attraverso la sua testimonianza di credente appassionato di Cristo e il suo magistero vivo, che riporta tutti alla freschezza e alla radicalità del Vangelo". Così in una nota l'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, Roberto Repole. "Per la Chiesa che è in Torino, alla quale egli è particolarmente legato - continua - il suo pontificato ha rappresentato e rappresenta l'invito costante a volgere uno sguardo compassionevole verso ogni donna ed ogni uomo, specie i più emarginati e i più fragili, e a riprendere coraggio e forza nell'annunciare Cristo a tutti e a ciascuno". "Gli auguro di cuore che il suo intenso desiderio di pace possa realizzarsi davvero e sia il dono del Signore per questo importante anniversario", conclude Repole.