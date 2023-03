Calcio: Lo Russo, col Torino rapporti consolidati e positivi

"Con il Torino Calcio abbiamo rapporti consolidati, positivi, che si sviluppano in una interlocuzione costruttiva che riguarda il consolidamento della presenza granata nella nostra città". Così, a margine della presentazione del Cities Forum 2023, il sindaco, Stefano Lo Russo, interpellato sulle parole del presidente Urbano Cairo, circa la disponibilità ad acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino. "Sono diversi i progetti che abbiamo con il Torino - ricorda -: la discussione sul futuro della concessione dello stadio Olimpico che scade fra un po', il tema del Filadelfia che Comune e Regione hanno fortemente sostenuto per l'operazione di riqualificazione con oltre 8 milioni di euro pubblici investiti, e la progettualità del Robaldo, dove il Torino vuole sviluppare il settore giovanile. Questa è la cornice - precisa - dentro la quale si muovono le relazioni tra il Comune e il Torino. L'ottica è quella, laddove è possibile e laddove c'è un interesse della società concreto e reale, di poter in qualche modo consolidare e sviluppare la presenza del Toro in città".