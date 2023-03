P.zza S. Carlo: capo gabinetto Appendino, non potevo fare di più

Nell'organizzazione e nella gestione dell'evento in piazza San Carlo "non avrei potuto fare niente di più e niente di meglio". Si è conclusa così la dichiarazione spontanea di Paolo Giordana, all'epoca capo di gabinetto della sindaca Chiara Appendino, resa oggi a Torino nel corso del processo d'appello per i fatti del 3 giugno 2017. Giordana ha ribadito che non fu la Città a organizzare l'iniziativa (la proiezione su maxi-schermo della finale di Champions League) e che durante l'iter era stato "rassicurato da tutti" i soggetti che se ne erano occupati.