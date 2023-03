Commercio estero piemontese, +18,5% nel 2022

Nel 2022 il valore delle esportazioni piemontesi si è attestato sui 59 miliardi di euro, registrando una crescita del 18,5% rispetto al 2021. L'incremento del valore delle vendite all'estero è derivato da una dinamica fortemente positiva in tutti i trimestri dell'anno. Sul fronte delle importazioni, il 2022 ha registrato un'espansione del 29,4% rispetto all'anno precedente: il valore dell'import piemontese di merci è salito a 45,8 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale, pari a 13,2 miliardi di euro, resta, dunque, di segno positivo, ma in calo di circa 1,3 miliardi rispetto all'anno precedente, quando si attestava a 14,5 miliardi. Il risultato positivo evidenziato dal Piemonte nel corso del 2022 è stato lievemente meno intenso rispetto a quello medio nazionale. Le esportazioni italiane hanno, infatti, registrato un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. "Il Piemonte chiude il 2022 mettendo a segno un buon +18,5%: segno della maturità del nostro tessuto imprenditoriale e della capacità di intercettare la domanda internazionale, soprattutto nei settori dei trasporti, della chimica e del tessile. Il Piemonte ha tutti gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide mondiali e per far conoscere, oltre i nostri confini, la qualità e l'eccellenza dei propri prodotti e servizi. Le istituzioni devono, però, affiancare il lavoro quotidiano delle aziende con politiche il più possibile strategiche e di visione, con una forte attenzione ai temi della digitalizzazione e dell'innovazione dei processi" commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte.