Icardi international

Dicono che... sia un periodo tra le nuvole (Up in the air, per citare i film con George Cloneey) per Luigi Icardi. Dopo il volo che lo ha portato, insieme al governatore Alberto Cirio, in Turchia per la donazione del grande ospedale da campo diretto da Mario Raviolo, c'è un’altra missione per l’assessore alla Sanità. E un altro volo. Stavolta, insieme al collega del Welfare, il fratello d’Italia Maurizio Marrone. I due, accompagnati dal dirigente della Cooperazione Internazionale della Regione Antonio Gandolfi, hanno raggiunto Sarajevo dove dal 1996 è in atto un progetto di cooperazione internazionale tra la Regione Piemonte e il cantone di Zenica-Doboj per l’attività di prevenzione in ambito oncologico mirato alle patologie femminili. Il rientro della coppia di giunta è previsto per venerdì. Fino al prossimo volo.