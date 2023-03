Risparmio

Dicono che… gli stessi consiglieri della sua maggioranza siano rimasti di stucco quando hanno scoperto che il presidente della Circoscrizione 2 di Torino Luca Rolandi è riuscito nell’impresa di “avanzare” 135mila euro dal bilancio dell’anno scorso. Una cifra tutt’altro che irrisoria se si tiene conto che il bilancio dell’ente supera a malapena il milione e che a quanto pare avrebbe dovuto coprire spese per il verde pubblico e la manutenzione degli impianti sportivi. I soldi non spesi sul territorio verranno restituiti al Comune. E dire che da anni le Circoscrizioni si lamentano per il progressivo taglio dei fondi a loro disposizione: se poi anche quei pochi non li spendono…