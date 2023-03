FINANZA & POTERI

Bpm, tocca un posto a Torino.

E la Crt ci manda un barese

Ultimo, ennesimo "strappo". Il cda della Fondazione si spacca sulla designazione del rappresentante nel collegio sindacale della banca lombardo-veneta. A maggioranza passa de Nuccio, presidente nazionale dei commercialisti, a scapito del vercellese Pinto

Tocca a Torino e ci mandano un napoletano di nascita e barese d’adozione. Bando ai campanilismi in Crt: nella seduta di ieri il Consiglio di amministrazione ha indicato a maggioranza il commercialista Elbano de Nuccio quale rappresentante dell’ente subalpino per il prossimo rinnovo del Collegio sindacale del Banco Bpm di cui via XX Settembre è azionista importante nonché membro del cosiddetto “patto delle fondazioni”. La regia dell’operazione, secondo fonti interne, è attribuibile al presidente Giovanni Quaglia e al suo vice Maurizio Irrera con il decisivo apporto di Luca Asvisio che non solo è presidente del Collegio sindacale di Crt ma è anche alla testa dei commercialisti torinesi, Ordine guidato a livello nazionale proprio da de Nuccio.

Altri componenti del Cda avevano proposto la candidatura del vercellese Marco Pinto, anch’egli commercialista, che vanta nel suo curriculum un’esperienza consolidata nel mondo delle banche, aspetto assente invece nel cursus honorum del prescelto. È stato questo uno dei motivi (oltre al fatto che la deliberazione sia stata presentata ai consiglieri, come pare accada sempre più di frequente, come già concordata su altri tavoli) a far alzare i toni in Consiglio.

I maligni dicono che dietro all’operazione ci sia anche un interesse per il possibile futuro ingresso della Cassa Nazionale di Previdenza dei Commercialisti in Ream (dove Quaglia e Irrera ricoprono rispettivamente il ruolo di presidente e vicepresidente). Alla fine, in nome di supremi quanto non dichiarati interessi di potere a rimetterci è ancora una volta il territorio: quello che ha prodotto l’ingente patrimonio ora nel forziere di via XX Settembre e tanto strombazzato quando si punta a riceverne il sostegno per le proprie carriere.