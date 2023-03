Sanità: Magliano (Moderati), a Torino mancano i pediatri

Il capogruppo dei Moderati in Regione Silvio Magliano, insieme a Simone Fissolo, Ivana Garione e Alessandro Nucera, denuncia che "a Torino sempre più quartieri sono senza pediatri" e propone che "dalle istituzioni siano forniti spazi gratuiti per i professionisti disponibili ad aprire uno studio nelle zone sguarnite". Perché oggi, rimarca, "a Torino ci sono 90 mila under 14 e solo circa 60 pediatri di libera scelta". "Dopo l'ultimo ritiro dall'attività registrato nella Circoscrizione 2 - dice Magliano - anche Mirafiori Sud entra nell'elenco dei quartieri torinesi nei quali è pressoché impossibile trovare un pediatra: Barca, Bertolla, Madonna di Campagna, Vanchiglia, Vanchiglietta, e Falchera. Proponiamo ad Atc, Comune e Circoscrizioni di lanciare un progetto sperimentale per mettere a disposizione gratuitamente spazi, alloggi, studi e strutture per i professionisti che intendano insediare la loro attività in aree cittadine attualmente scoperte. Si otterrebbero così due risultati: la valorizzazione di spazi altrimenti inattivi e l'incentivazione dei professionisti".