ECONOMIA DOMESTICA

Torino cala le braghe, anzi le vende

La famiglia Fassino cede l'azienda. Concluso l'accordo con Made in Italy Fund che acquisisce il controllo di uno dei brand leader nel mondo dei pantaloni di alta gamma. In primavera l'Opa e poi il delisting dal mercato di Milano

Torino cala le braghe, o meglio le vende. I pantaloni dei vip, quelli che piacevano tanto a Sergio Marchionne e Barack Obama, tanto per fare due nomi, passano di mano. Ad acquisirli è Made in Italy Fund, attraverso la sua holding controllata Fine Sun, che ha sottoscritto l’accordo per ottenere la maggioranza di Cover50, la società fondata da Pierangelo Fassino e ora guidata dal figlio Edoardo che detiene il brand Pt Torino.

“Far parte di un gruppo industriale e finanziario come Fine Sun era un passo necessario per realizzare un progetto di ulteriore crescita – afferma Edoardo Fassino –. La questione dimensionale sotto tutti i punti di vista sarà un fattore chiave dei prossimi anni, e con questa operazione siamo convinti di aver garantito all’azienda un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni”. Sarà. Resta il fatto che un altro prodotto nato a Torino e brandizzato Torino spicca il volo e di fatto lascia il capoluogo piemontese. Si tratta di un’azienda leader del mercato internazionale del pantalone e del denim nel segmento alto di gamma (uomo e donna). Un fatturato che per il 43% si realizza in Italia e per il restante 57% è collegato a mercati esteri, su tutti il Giappone e gli Stati Uniti.

Ad oggi fanno già parte di Fine Sun altre cinque aziende (120%Lino, società italiana leader nella produzione di capi in lino e fibre naturali; Rosantica, brand specializzato nella produzione di borse gioiello e accessori preziosi; Dondup, realtà che produce abbigliamento in denim, oltre ai brand di sneakers Autry e Ghoud). L’investimento in Cover50 ha come obiettivo il consolidamento dell’attuale struttura, una ulteriore internazionalizzazione del brand Pt Torino, nonché il potenziamento dei canali digitali e retail.

Il contratto sottoscritto prevede l’acquisto da parte di un veicolo controllato indirettamente da Fine Sun, al prezzo di 13,50 euro per azione, di 3.271.900 azioni di Cover50, pari al 74,4% del capitale sociale (la quota che fa capo alla famiglia Fassino). Edoardo Fassino manterrà un ruolo di rilievo operativo (oltre che di membro del board), partecipando attivamente allo sviluppo del progetto. Per la restante quota del 25,6% sarà promossa un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (Opa) finalizzata al delisting delle azioni di Cover50 attualmente quotata sul mercato Euronext Growth Milan.