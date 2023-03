Iran: Torino chiede la liberazione di Sepideh Gholian

Torino chiede la liberazione di Sepideh Gholian, la giornalista iraniana e attivista per i diritti umani e sindacali cittadina torinese onoraria, nuovamente arrestata poche ore dopo la sua scarcerazione. La giovane è cittadina onoraria torinese dal 6 marzo scorso, quale simbolo delle lotte per la democrazia e i diritti civili, in primo luogo per le donne, che da mesi scuotono l'Iran. "La sua vicenda - dice il sindaco Stefano Lo Russo - continua a preoccupare tutti coloro che ritengono i diritti umani quale bene universale. La battaglia per la sua scarcerazione e per tutte le numerosi violazioni dei diritti umani continueranno a mobilitare il mondo democratico e libero". Per la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, promotrice del conferimento della cittadinanza onoraria in accordo con la comunità iraniana di Torino, "la notizia del nuovo arresto di Sepideh Gholian, a poche ore dalla sua scarcerazione, ci riempie di preoccupazione e anche di sdegno. Insieme alla comunità iraniana di Torino, con la quale il legame è più profondo che mai, chiediamo la sua immediata scarcerazione e facciamo appello al Governo italiano e al Parlamento affinché si attivino in questo senso presso le autorità di Teheran".