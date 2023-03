Sanità: siglato protocollo cooperazione tra Piemonte-Bosnia

La Regione Piemonte, con l'assessore alla Cooperazione Internazionale Maurizio Marrone e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, ha sottoscritto oggi a Zenica un nuovo protocollo di cooperazione e partenariato in ambito sanitario con il Cantone di Zenica-Doboj in Bosnia Erzegovina. Il protocollo darà nuovo slancio alla collaborazione tra le due istituzioni, risalente al 1995, che ha già visto realizzare nel paese importanti progettualità per la lotta ai tumori, in particolare femminili, anche grazie alla partecipazione della Città della Salute e della Scienza di Torino e dell'Ong Re.Te. Grazie a questa collaborazione "l'ospedale Cantonale di Zenica può disporre di un servizio di Oncologia e di un servizio di Radioterapia dotati di posti letto di ricovero ordinario, di day hospital e di spazi dedicati all'attività ambulatoriale, oltre alla dotazione di strumentazioni tecnico scientifiche all'avanguardia - ha spiegato Icardi -. Un percorso che in questo Cantone ha condotto all'attivazione di un progetto pilota di una rete oncologica secondo il modello della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta da estendere progressivamente ad altri cantoni della Bosnia-Erzegovina, con la Città della Salute e della Scienza di Torino chiamata a fornire tutta la sua competenza nella realizzazione dei programmi di screening". "Grazie alla cooperazione piemontese gli screening per la prevenzione dei tumori al seno stanno entrando nella mentalità accettata dalla popolazione femminile bosgnacca anche di fede musulmana, nell'orizzonte di avvicinamento culturale del paese all'Europa", evidenzia Marrone.