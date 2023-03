Cittadella dell'Aerospazio, 2 milioni per casa delle imprese

"Tra i nostri principali obiettivi c'è quello di posare la prima pietra della Cittadella dell'Aerospazio in corso Marche a Torino: Leonardo, una delle più grandi imprese mondiali in questo settore rifarà l'head-quarter, metterà a nuovo quella zona. Dobbiamo essere all'altezza di questa sfida, procedere di pari passo. Aprire la Cittadella dell'Aerospazio sarà fondamentale: laboratori, ricerca e imprese in un unico luogo. Per questo abbiamo stanziato 2 milioni di euro per la casa delle imprese". Lo ha annunciato l'assessore alle Attività produttive del Piemonte Andrea Tronzano, in Terza commissione in occasione dell'esame del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 relativamente alle materie di competenza. "Sull'auto abbiamo fatto l'alleanza di Lipsia e i risultati ci stanno dando ragione: il motore termico torna al centro del dibattito con la neutralità tecnologica, cioè non solo elettrico ma anche altre tecnologie che consentano al mezzo di viaggiare e non inquinare. Mi riferisco a carburanti che non siano clima alteranti. E poi i micro processori: si parla di Intel, non è chiaro se arriverà in Europa o in Italia, ma noi abbiamo preparato il dossier, quest'alleanza ci consente di essere al centro di questa politica insieme ad altre regioni europee e primi in Italia" ha aggiunto Tronzano.