A2a: Mazzoncini, 11 milioni per acquisizioni, occhi su Egea

A2a ha circa 11 milioni di extracassa disponibile per "possibili acquisizioni di società che abbiamo sul tavolo". Lo ha detto l'amministratore delegato Renato Mazzoncini presentando i conti del 2022. Il manager ha ricordato che a seguito di "due partite straordinarie, una negativa per 122 milioni per la tassa sugli extraprofitti e una positiva per 150 milioni per la cessione di immobili a Milano, con un saldo positivo di 28 milioni, il gruppo ha deciso di "destinarne 17 alla distribuzione di un dividendo straordinario che porta il totale distribuito a 9 centesimi contro gli 8,5 previsti". La rimanenza di 11 milioni è quindi disponibile, secondo il manager, per eventuali acquisizioni. Tra queste c'è il dossier della piemontese Egea, con cui sono stati avviati "colloqui preliminari e non vincolanti". "L'interesse reciproco c'è - ha commentato - altrimenti non ci parleremmo".