Il Papa ricorda santi Piemonte, al lavoro in mezzo massoneria

Il Papa ha incontrato i membri della congregazione di San Giuseppe fondata il 19 marzo 1873 da San Leonardo Murialdo "per la cura e la formazione soprattutto dei giovani operai". "E mi fa pensare questo tempo, lì nel centro della massoneria, a Torino, nel Piemonte, tanti santi", ha sottolineato Papa Francesco. Un fenomeno da "studiare", secondo il Papa, perché "tanti santi al centro della massoneria e dei mangiapreti". Il Papa ha poi invitato la congregazione di San Giuseppe a non basarsi solo sulle "regole", sulle "disposizioni". "Quando vuoi regolare tutto ingabbi lo Spirito Santo", "per favore lasciare libertà, lasciare creatività".